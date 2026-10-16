Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bakanlıkların üst düzey yönetim kadroları ile çeşitli kamu kurumlarının genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YENİ BAKAN YARDIMCISI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Adnan Yılmaz getirildi.

DIŞİŞLERİ VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü görevine ise Cüneyt Epcim getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı.

Satık'tan boşalan göreve Pervin Oymak atandı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü görevine ise Can Atilla getirildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TİCARET BAKANLIĞINDA YENİ İSİMLER

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Suat Faruk Giray atandı.

Ticaret Bakanlığında da iki genel müdür yardımcılığı kadrosuna atama gerçekleştirildi.

İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

DHMİ'DE İKİ ÜST DÜZEY ATAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı atandı.

Kurumun Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay getirildi.

DSİ'DE BÖLGE MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan iki bölge müdürlüğüne atama yapıldı.

Karara göre DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz getirildi.

TİGEM'DE GÖREVDEN ALMA, ET VE SÜT KURUMUNDA ATAMA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı.

Yıldırım'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın getirildi.

Kaynak: Haberler.com