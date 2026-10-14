SGK Başkanı Elitaş, Kayseri'de vatandaşa sunulan hizmetleri inceledi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, Kayseri'de istişare toplantısına katıldı.

SGK İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara doğrudan hizmet sağlayan servisleri ziyaret eden Elitaş, personelle sohbet etti, vatandaş memnuniyetine yönelik sürdürülen çalışmaları inceledi.

Elitaş, ayrıca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda SGK İl Müdürü Ahmet Kale'den vatandaşlara sunulan sosyal güvenlik hizmetleri, yürütülen iş ve işlemler, dijitalleşme adımları ve il müdürlüğünün performansı hakkında bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elitaş, sosyal güvenlik hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti odaklı ve kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Personelin sergilediği özverili ve gayretli çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu belirten Elitaş, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Elitaş, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA