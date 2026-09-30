Haberler

Eskişehir'de SGK personeline yerinde sigara bırakma polikliniği anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de SGK personeline yerinde sigara bırakma polikliniği anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de SGK İl Müdürlüğü personeline sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin eğitim verildi. Eğitimde, tütünün sağlığa etkileri, danışmanlık ve tedavi hizmetleriyle yerinde sigara bırakma polikliniği hizmeti anlatıldı.

Eskişehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeline, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin eğitim verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" anlatıldı.

Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından verilen eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma süreci hakkında bilgi aktarıldı.

Katılımcılara, sigarayı bırakmak isteyen kişilere sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri de anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetinin, kişilerin görev yaptıkları kurum içerisinde ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi açısından önemi değerlendirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor

MHK için sürpriz iddia! Gündoğdu'nun yerine dünyaca ünlü isim geliyor
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika maçı öncesi şok! Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı!
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Bir dahaki sefere öldürüleceksiniz
Yemen'de savaş kızıştı! Husilere 24 saatte 414 operasyon

24 saat içinde 414 operasyonla sarsıldılar
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi
Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı

Beton mikserinde sürpriz misafir! 45 gün boyunca çalıştırılmadı
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler