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AES, Halk Eğitim'deki usta öğreticiler için MEB'e uzman öğretmenlik başvurusu yaptı

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AES, Halk Eğitim'deki usta öğreticiler için MEB'e uzman öğretmenlik başvurusu yaptı
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Anadolu Eğitim Sendikası, Halk Eğitim'de lisans mezunu olarak fiilen öğretmenlik yapan ancak SGK'da usta öğretici görünenlerin hizmet sürelerinin uzman öğretmenlikte değerlendirilmesi için MEB'e başvurdu. Sendika, uygulama farklılığının mağduriyet oluşturduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, Halk Eğitim Merkezlerinde lisans mezunu olarak fiilen öğretmenlik yapan ancak SGK kayıtlarında "usta öğretici" görünen eğitim çalışanlarının hizmet sürelerinin uzman öğretmenlikte değerlendirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu.

Anadolu Eğitim Sendikası'ndan (AES) yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezlerindeki hizmetlerin uzman öğretmenlikte değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) başvuru yapıldığı bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde öğretmenlik alanında lisans mezunu olarak fiilen eğitim-öğretim faaliyeti yürüten öğretmenlerin, yalnızca SGK kayıtlarında 'usta öğretici' olarak görünmeleri nedeniyle hizmet sürelerinin uzman öğretmenlikte değerlendirilmemesinden kaynaklanan mağduriyeti gündeme taşıdık.

Aynı nitelikteki hizmetlerin bazı il ve ilçelerde değerlendirilirken bazı yerlerde değerlendirilmemesi de öğretmenler açısından uygulama farklılığı ve mağduriyet oluşturmaktadır.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının hak ve taleplerinin takipçisi olmaya devam ediyor; mağduriyetlerin giderilmesi, eşit ve uygulama birliğine dayalı bir değerlendirme yapılması için mücadelimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
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