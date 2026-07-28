BM'den İsrail'in Lübnan operasyonlarına savaş suçu uyarısı

BEYRUT, 28 Temmuz (Xinhua) -- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının sivilleri büyük ölçüde mağdur ettiğini ve savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.

Lübnan'a gerçekleştirdiği dört günlük resmi ziyaretinin ardından pazartesi günü açıklamalarda bulunan Türk, "bazıları savaş suçu kapsamına girebilecek ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlallerini" belgelendirdiklerini söyledi.

BM Enformasyon Merkezi tarafından yayımlanan açıklamaya göre Türk, İsrail'in yoğun nüfuslu bölgelerde sürdürdüğü hava saldırıları, bombardımanlar ve patlayıcı silah kullanımının ağır sivil kayıplara, geniş çaplı yıkıma ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduğunu ifade etti.

Türk ayrıca tarafsız ve bağımsız bir heyetin, 2 Mart'tan bu yana işlendiği iddia edilen ihlallere ilişkin bilgi ve delil toplamaya başladığını duyurdu.

Lübnanlı yetkililere atıfta bulunan Türk, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 135'ten fazla sağlık çalışanı ile çok sayıda gazeteci ve medya mensubu da dahil olmak üzere 4.300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 12.200'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua