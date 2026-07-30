Tartışmaya yardım için yaklaştılar, cinayete kurban gittiler

Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü olayda hayatını kaybeden Ali Can Demir'in babası Savaş Demir, oğlunun arkadaşıyla gittiği seyir tepesinde, yan araçta yaşanan tartışmayı fark edince yardım etmek amacıyla Semra Yılmaz'ın yanına gittiklerini anlatarak, "2 çocuğumuz tek kurşunla bir anda ölüyor. Olayla uzaktan yakından alakaları yok. Ona en ağır cezayı versinler " dedi.

Olay, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Osman A. (28), otomobiliyle evinden aldığı Semra Yılmaz ile seyir tepesine gitti. Bir süre sohbet eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Osman A., Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinde otomobil içerisinde bulunan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir (25) ile Sinan İlbey'i (28) de olaya tanık olduklarını düşünerek silahla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 1'i kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken basın mensuplarına "Pişmanım" dedi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet kurban giden Semra Yılmaz Kabasakal Mezarlığı, Ali Can Demir ve Sinan İlbey'de Buruk mezarlığında toprağa verildi.

"Yardım etmek istemişler sadece, tek kurşunla öldüler"

Ali Can'ın babası Savaş Demir (50) acı haberi alınca çalıştığı Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi. Acılı baba Savaş Demir, olayı gazetecilere anlattı. Oğlu ve arkadaşının tek kurşunla öldürüldüğünü anlatan Demir, "Haberi aldığımdan beri kendimde değilim. Oğlum ile Sinan, birlikte gezmek için Rüzgarlı Tepe'ye gitmişler. Diğerleri de kendi aralarında tartışıyorlarmış. Görgü tanıklarının bize söyledikleri bu. Tartışırken bizim çocuklar gidip yapabileceğimiz bir yardım var mı diye soruyor. Yok diyorlar. Yarım saat sonra kadın dışarı çıkıp bağırıyor. Sonra Osman adındaki o adam bu vahim olayı yapıyor. İki çocuğumuz tek kurşunla bir anda ölüyor" diye konuştu

"Gezmek için gitmişler"

Çocuklarının olayla alakaları olmadığını da belirten baba Demir, "Oğlum ve arkadaşının olayla uzaktan yakından alakaları yok. Gezmek için gitmişler. Araçlarından su ve çekirdek çıktı sadece. Acımız çok büyük. Daha önce çok cenazeye gittim ama evlat acısı gibi bir şey yokmuş. Tarifsiz bir şey, bu acının adı konulmamış. Oğlum sabah işinde, akşam evinde olan bir insandı. Yıllardır gezdiği arkadaşlarını bilirim. Bugüne kadar bana sesini bile yükseltmemiştir. Mahallede başı önünde gezer, sesi çıkmaz. Büyüklerine saygılıydı. Bu zamana kadar beni hiç üzmedi" ifadelerini kullandı.

"Adaletimize güveniyoruz"

Osman A.'nın en ağır cezayı almasını istediğini vurgulayan Savaş Demir, "Araçtan hareket bile edememişler, iki çocuğumuzu da öldürmüş. 3 ocağa ateş düşürdü, birçok insanın canını yaktı. Kadını da tanımayız ama o da katledildi. Adaletimize güveniyoruz. Ona en ağır cezayı versinler. 3 insanı hayattan koparmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı