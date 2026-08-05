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Güney Kore OPCON Devri İçin Hedef Yılını Açıklayacak

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Güney Kore, savaş zamanı operasyonel kontrolün ABD'den devri için hedef yılı bu yıl belirlemeyi planlıyor. Devir, Lee Jae Myung'un görev süresi içinde, hatta Trump görevden ayrılmadan önce tamamlanmak isteniyor. ABD ile tatbikat ve savunma bakanları toplantısı süreçte belirleyici olacak.

Güney Kore, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) ABD'den devralınacağı zamanın bu yıl belirlenmesine yönelik hedefini yineledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a sunulan brifingde konuyla ilgili detayları paylaştı.

Bakanlık, devir planının Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 2030'da sona erecek beş yıllık görev süresinden, hatta mümkünse ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2029'da görevden ayrılmasından önce gerçekleştirilmesini amaçladığını yineledi.

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, ABD ile bu ay yapılacak ortak askeri tatbikatın, OPCON'un devri için yerine getirilmesi gereken koşulların değerlendirilmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Üç aşamalı OPCON devir planı kapsamında Güney Kore ile ABD, halihazırda "tam operasyonel kabiliyetin" doğrulanmasına yönelik ikinci aşamada bulunuyor. Seul yönetimi, hedef yılını sonbaharda iki ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla yapılacak güvenlik toplantısında açıklamayı planlıyor.

OPCON'un geri alınması, Seul yönetiminin yayımladığı beş yıllık politika yol haritası planında dış ve güvenlik politikasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Operasyonel kontrol, barış zamanında Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, savaş zamanında ise ABD'de oluyor.

Seçim vaatlerinden biri operasyonel kontrolün Seul yönetimi tarafından sağlanması olsa da Lee, bu konuda temkinli davranıyor.

Kaynak: AA
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