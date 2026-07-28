İsrail'in bölgeyi cehenneme çevirecek teklifine Trump'tan ret
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD engelini aşamadıklarını açıkladı. Washington yönetiminin küresel bir petrol krizinden ve bölge ülkelerine yönelik olası misillemelerden endişe ettiğini belirten Katz, İran’a saldıran ABD savaş uçaklarının İsrail’deki üslerden havalandığını da sözlerine ekledi.
- İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni bir saldırı planladıklarını ancak ABD'nin onay vermediğini açıkladı.
- ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizi endişesiyle bu plana onay vermiyor.
- İran'a yönelik hava operasyonlarında görev alan ABD savaş uçakları, İsrail'deki askeri hava üslerini kullanıyor.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın enerji altyapısına yönelik yeni bir saldırı dalgası planladıklarını ancak ABD’nin buna onay vermediğini açıkladı. Katz, Washington yönetiminin komşu ülkelere yönelik olası misillemelerden ve küresel bir petrol krizinden endişe duyduğunu belirtti.
"ABD PETROL KRİZİ AÇISINDAN ENDİŞELİ"
Ülke basınına İran ile yaşanan gerilime ilişkin kritik açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tel Aviv yönetiminin hedeflerine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi çok istediklerini vurgulayan Katz, ABD engeline takıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle buna onay vermiyor."
"ABD UÇAKLARI İSRAİL ÜSLERİNDEN HAVALANIYOR"
Bölgedeki askeri operasyonlara ve ABD ile olan iş birliğine de değinen Katz, İran'a yönelik hava operasyonlarında görev alan ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerini kullandığını aktardı. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere karşılık verebildiğini ancak İsrail'e dokunamadığını öne süren Katz, "İran, bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemiyor" iddiasında bulundu.