KIZILELMA dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı

Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. KIZILELMA, dahili yuvasında taşıdığı TEBER-82 ve TOLUN mühimmatları ile hedefleri tam isabetle vurdu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında KIZILELMA, ilk kez dahili mühimmat yuvasında taşıdığı mühimmatlarla atış gerçekleştirdi.

Dahili mühimmat yuvasından ilk atış

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, ilk olarak 25 Temmuz Cumartesi günü dahili silah istasyonunda taşıdığı Roketsan üretimi TEBER-82 ile ardından 28 Temmuz Salı günü ise Aselsan üretimi TOLUN mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Yapılan testler kapsamında Çorlu'dan havalanarak hedef bölgesine ilerleyen KIZILELMA, mühimmatları dahili yuvasından ateşleyerek belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, düşük radar görünürlüğünü koruyarak stratejik görevlerde hassas taarruz gerçekleştirme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.

Düşük radar görünürlüğü

Dahili mühimmat yuvası sayesinde KIZILELMA, düşük radar görünürlüğü kabiliyetini koruyarak milli mühimmatlarla düşman unsurların derinliklerine sızarak taarruz gerçekleştirebilecek. Mühimmatların gövde içerisinde taşınması sayesinde radar izi azalırken, yüksek sürat ve aerodinamik verimliliğini de koruyan KIZILELMA, hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde daha etkin stratejik görevler icra edebilecek.

Milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı

KIZILELMA, daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran KIZILELMA'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.

KIZILELMA'dan ilk otonom yakın kol uçuşu

27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen testte KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etmişti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

Havacılık tarihinde bir ilk: Hava-hava atışı

KIZILELMA, 29 Kasım 2025'te gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Dünyanın en büyük İHA şirketi Baykar

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı