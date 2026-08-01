Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: "(İsrail'in) Gazze'de ilaç deposunu imha etmesi yeni bir savaş suçudur"

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine ait ilaç deposunu imha etmesini "yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Futuh, yaptığı yazılı açıklamada, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine ait ilaç deposunun İsrail saldırısıyla imha edilmesine tepki gösterdi.

Futuh, "İşgal güçlerinin (İsrail), Aksa Şehitleri Hastanesindeki ilaç ve tıbbi malzeme deposunu imha etmesi, uluslararası insan haklarının açık bir ihlali olarak sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan organize suçlar siciline eklenen yeni bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Saldırıların, yerleşim yerlerinin günlük olarak bombalanması, çocuk, kadın ve sivillerin öldürülmesi ile yerleşim alanlarının yıkılmasının devamı olduğunu belirten Futuh, bunun "toplu cezalandırma ve insani felaketi derinleştirme" yönünde sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

Futuh, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başkanlığındaki aşırı sağcı hükümet, saldırıları tırmandırıp daha fazla suç işleyerek Kahire'de üzerinde anlaşılan ikinci aşamaya geçiş sürecini kasıtlı olarak sabote etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun ilaç deposuna saldırısı

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesini bombalamıştı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunun hedef alındığı saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yanmış ve zarar görmüştü.

İsrail bombardımanı, vurulan ilaç deposunun yanı başındaki Aksa Şehitleri Hastanesinde yatan hastalar ve çadır kampı sakinleri arasında büyük bir paniğe yol açmıştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA