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ABD'nin California eyaletinde F-35B savaş uçağı düştü

ABD'nin California eyaletinde F-35B savaş uçağı düştü
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ABD'nin California eyaletinde bulunan Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında F-35B tipi savaş uçağı düştü.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında F-35B tipi savaş uçağı düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak atlayan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, California'nın San Diego kentindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü (MCAS) yakınlarında bir uçak kazası meydana geldi. ABD Deniz Piyadeleri yetkililerinden yapılan açıklamada, 3'üncü Deniz Piyadeleri Hava Kanadı'na bağlı F-35B tipi bir savaş uçağının düştüğü doğrulandı.

Yetkililer, uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak güvenli bir şekilde atladığını ve tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B tipi savaş uçağının düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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