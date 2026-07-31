TUSAŞ'tan KAAN paylaşımı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUŞAŞ), Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı milli muharip uçak KAAN'ın taksi testi yaparken yeni görüntülerini paylaştı.

Tusaş'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli muharip uçak KAAN'ın taksi testi yaparken görüntüleri yer aldı. KAAN'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri 'Yelkenler biçilecek' isimli mehter marşı eşliğinde paylaşıldı. Görüntüde, KAAN'nın taksi testini başarıyla tamamladığı görülürken, teknik personel de görüntüde yer aldı.

ÜSTÜN KABİLİYETLER SAĞLIYOR

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen savaş uçağı projesinde; KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor.

2028'DE TESLİM EDİLECEK

KAAN'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli muharip uçak KAAN, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Milli muharip uçak, 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı