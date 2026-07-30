AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar avroluk askeri destek

AB Komisyonu, 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında; insansız hava araçları, füzeler, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tedariki için Ukrayna'ya 3,47 milyar avro tutarında yeni bir fon sağlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 3,47 milyar avroluk yeni bir ödemenin serbest bırakıldığı bildirildi. Toplam 90 milyar avroluk destek kredisinin savunma ayağını oluşturan bu paketin; uzun menzilli jet motorlu insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava savunma sistemleri ve Gripen savaş uçaklarının alımında kullanılarak Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendireceği aktarıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu fonun Ukrayna semalarını korumaya yardımcı olacağını belirterek, "Avrupa'nın endüstriyel ölçeği ile Ukrayna'nın eşsiz inovasyonunu birleştirerek savunma sanayilerimizi birbirine daha da yakınlaştırıyoruz. Rusya'nın her saldırısı, Ukrayna'nın özgür olma kararlılığını ve bizim de gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Komisyonun, Ukrayna'nın savunma sanayisi kapasitesini artırmak amacıyla 2026 yılı içerisinde toplam 28,3 milyar avro ödeme yapmayı planladığı ifade edildi. AB ve üye devletlerin, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sağladığı toplam desteğin ise 220 milyar avroyu aştığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı