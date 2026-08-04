Haberler

Arca Çorum FK Başkanı Balçık: Hedefim Avrupa Kupaları

Arca Çorum FK Başkanı Balçık: Hedefim Avrupa Kupaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kulübe yaklaşık 5 yılda 30 milyon euroya yakın para harcadıklarını belirterek, hedefinin Süper Lig'de kalmak değil, Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Ayrıca kente havaalanı kazandırmak için operasyonel çalışmaların sürdüğünü ve tüm maliyeti üstleneceklerini ifade etti.

ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, "Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon euroya yakın para harcadık. Benim hedefim Avrupa kupalarına katılmak" dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, yeni sezon öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Başkan Balçık, kulübe yaptığı maddi katkıları ve takımın geleceğine yönelik hedeflerini anlattı. Balçık, "Yaklaşık 5 yılda bugüne kadar 30 milyon euroya yakın para harcadık. Buna rağmen bazı çevrelerden gelen eleştiriler bizi üzüyor. Bir lira bile destek vermeyen insanların en ağır eleştirileri yaptığını görüyorum. Benim hedefim Süper Lig'de kalmak değil, Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.

Kente havaalanı da kazandırmak için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Balçık, havaalanı için operasyonel çalışmalara devam ettiklerini ve havaalanı ile ilgili tüm çalışmaları kendilerinin üstleneceğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağırdı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti

Güzel oyuncu, spor salonundan isyan etti
Tutuklanan Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: Bir yenge gider, bir yenge gelir

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın sevgilisi 'Zebani Efe'den olay sözler
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor
Neymar'dan emekliliğine dair açıklama

Neymar geleceğine dair noktayı koydu
Mersin'de ekmek teslimatı sırasında kaza: 1 ağır yaralı

İki araç arasında metrelerce sürüklendi, kamera anbean kaydetti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

N'Golo Kante ''Yok artık'' dedirtti