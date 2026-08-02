NATO ve Emperyalist Savaş Karşıtı Birlik: Hala tutuklu olanlar serbest bırakılsın

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) NATO ve Emperyalist Savaş Karşıtı Birlik, akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde bir açıklama yaptı. Açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde tutuklananların bir kısmının hala cezaevinde olduğu anımsatıldı. Açıklamada, "Onların suçu halkların katili NATO'ya karşı çıkmak, onların suçu işçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların haklarını savunmaktır. Onlarca arkadaşımız, NATO'nun askeri olmayı reddettikleri için bugün bu haksız, hukuksuz koşullara maruz bırakılmaktadırlar. Tüm tutsaklar serbest bırakılsın" denildi.

"NATO Tutsaklarına Özgürlük!" başlıklı açıklamada "7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi öncesinde NATO'nun bu topraklarda halklara yönelik yeni suçlar için hazırlık yapmasına karşı çıkan; ABD ve Batılı emperyalistlere, onların yerli işbirlikçilerine karşı 'NATO ülkemizden defol' demek için mücadele eden, tam da bu sebeplerle zirve öncesi gözaltına alınan ve tutuklanan onlarca devrimciyi, sosyalisti savunmak amacıyla bugün yeniden bir araya geldik" denildi.

Açıklamada NATO Zirvesi sürecinde yaşananlar şöyle anlatıldı:

"Hatırlayalım: Dünya çapında silahlanmanın arttırılmasının, savaş hazırlıklarının derinleştirilmesinin, NATO'nun küresel ölçekteki askeri kapasitesinin genişletilmesinin ve emperyalist saldırı planlarının yeni aşamasına ilişkin kararlarının alındığı Ankara zirvesi, en temel demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alındığı fiili bir olağanüstü hal koşullarında gerçekleştirildi.

NATO'nun ve emperyalist/kapitalist sistemin çıkarları söz konusu olduğunda 'hukuk devleti', 'demokrasi' ve 'düşünce özgürlüğü' söylemleri derhal bir kenara bırakıldı. Polisinden yargısına, valiliklerden istihbarat birimlerine kadar bütün baskı aygıtları emperyalist/kapitalist savaş politikalarının önündeki toplumsal muhalefeti bastırmak, halkı sindirmek ve sermaye düzeninin çıkarlarını güvence altına almak için seferber edildi. NATO'nun ve sermaye düzeninin çıkarları söz konusu olduğunda, devletin bütün zor aygıtları emperyalist savaş politikalarının önünü açmak ve toplumsal muhalefeti ezmek için harekete geçirildi.

"İSTANBUL BOĞAZ KÖPRÜSÜ HOLOGRAMLAR İLE ABD BAYRAĞININ RENKLERİNE BÜRÜNDÜRÜLDÜ"

Diğer yandan NATO'cu katillere yaklaşık 13 milyar lira harcandı! Sabah koşularını rahatça yapsınlar diye parklar kapatıldı. Halkımızın yoksulluğu 'reklam panoları', 'badana-boya yapılarak' gizlenmeye çalışıldı. İktidar, sanki NATO'ya yeni giriyorlar gibi, 'canını dişine taktı', emperyalist-siyonist katillere yaranmak adına elinden geleni yaptı. Öyle ki İstanbul'da Boğaz Köprüsü hologramlar ile ABD bayrağının renklerine büründürüldü, Ankara'da yeni yapılan Havalimanı'nın salonuna dünya halklarının katili, pedofili sapıklığı ile anılan Trump'ın ismi verildi!

Emperyalistler alacakları yeni katliam, talan, yağma, silahlanma ve saldırı kararlarına karşı kimse ses çıkarmasın; kimsenin gözü, kulağı bu kötülüğü görmesin, işitmesin; rahatça, sessiz, sedasız ve sorunsuz bir şekilde zirve gerçekleşsin diye her türlü 'tedbire' başvurdu! İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yapılan ev baskınlarıyla yüzlerce devrimci, sosyalist gözaltına alındı ve tutuklandı. 'Milli güvenlik' denilerek eylemler yasaklandı!

Ancak bekledikleri gibi olmadı, 'kimsenin çıtını çıkaramayacağı' bir durumu elbette ki yaratamadılar! NATO ve Emperyalist Savaş Karşıtı Birlik'in de aralarında bulunduğu anti-emperyalist kurumlar ve kişiler, zirve öncesinde olduğu gibi zirve gününde de 'NATO defol' demekten geri durmadı. Sonuçta bir yanda kadınları, çocukları, halkları on yıllardır acımasızca katleden, soykırımdan geçiren, dünyamızı yok olmanın eşiğine getiren egemenler; işçileri-emekçileri sömürü cenderesine sıkıştıran güçler ile bu soykırıma, katliamlara, sömürü ve acımasızlığa karşı gelen devrimciler, sosyalistler ayrımı oluştu. İşçilerin, emekçilerin geleceğini, alın terini katliamcıların refahı uğruna ipotek edenlerle buna karşı işçilerin, emekçilerin çıkarlarını savunanlar açıkça görüldü!"

"NATO TUTSAKLARI SERBEST BIRAKILSIN"

Açıklama şöyle sona erdi:

"Topraklarımızda 'katliam zirvesi'ni gerçekleştirenler, İran'da küçücük çocukları katledenler, Filistin'de milyonları soykırımdan geçirmeye çalışıp açlıkla terbiye etmeye çalışanlar; Venezuela'da ve Küba'da halklara açıkça terör estirenlerdi. Devrimciler, sosyalistler yine tarihin doğru yerinde durdu! İşte bu yüzdendir ki bugün hala cezaevlerinde haksız, hukuksuz bir şekilde tutulan arkadaşlarımız, gözaltı ve tutuklama saldırılarına maruz kalmıştı!

Evet, bir kısmı serbest bırakılmış olsa da bugün hala onlarca arkadaşımız, NATO'ya hayır dedikleri için cezaevlerinde tutulmaktadır. Onların suçu halkların katili NATO'ya karşı çıkmak, onların suçu işçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların haklarını savunmaktır. Onlarca arkadaşımız, NATO'nun askeri olmayı reddettikleri için bugün bu haksız, hukuksuz koşullara maruz bırakılmaktadırlar. Bugün buradan bir kez daha tutsak arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu, arkadaşlarımızı sahiplendiğimizi, anti-emperyalist mücadeleyi büyütmek için mücadeleye devam edeceğimizi haykırıyoruz. Ülkemizin devrimci tarihi, anti-emperyalist mücadelenin tarihidir. Bizler, bu mücadeleyi her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Tüm tutsaklar serbest bırakılsın"

Kaynak: ANKA