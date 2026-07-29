Mardin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan her iki araçtaki 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı