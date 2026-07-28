AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Etili'den Karayolları Bölge Müdürü’ne Ziyaret

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır'ı ziyaret ederek ilçede yürütülen yol ve köprü projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etili, beraberindekilerle Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini belirterek, Beypazarı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ulaşım yatırımlarını görüştüklerini ifade etti.

Ziyarete ilişkin Etili, çalışmaların son durumu ve projelerin ilçeye sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımların önemine dikkati çeken Etili, şunları söyledi:

"Beypazarı'mızın ulaşım altyapısını güçlendirecek bu önemli yatırım çalışmalarının başlatılması dolayısıyla Karayolları 4. Bölge Müdürü Sayın Savaş Bayındır ile 06-79 kontrol kesim numaralı kara yolu üzerinde bulunan Saraycık Rampası ve Taksır Köprüsü projeleri hakkında istişarelerde bulunduk. Ardından çeşitli değerlendirmelerimiz oldu."

Kaynak: AA