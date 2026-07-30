Oğlu cinayete kurban giden baba: Kadın, sığınmak için bizim çocukların yanına koşmuş

ADANA'da Osman Ataş (28) tarafından öldürülen Ali Can Demir'in (25) babası Savaş Demir (50), şüphelinin sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44) öldürdükten sonra oğlu ile arkadaşı Sinan İlbey'i (28) vurduğunu belirterek, "Kadın, bizim çocukların yanına koşmuş sığınmak için. Bizim çocuklar durumu görünce yardımcı olmak adına kadına, 'Abla yapabileceğimiz bir şey var mı' diye sormuşlar. Sonra tekrar arabaya binmişler ve yarım saat sonra kadın araçtan inip, bağırmış. Sonrasında da bu vahim olay gerçekleşmiş" dedi.

Olay, 25 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman Ataş, sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı otomobiline bindirip, seyir tepesine götürdü. Burada bir süre sohbet eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile Ataş, önce araçtan inen Yılmaz'ı ardından da başka bir otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından otomobilinde yakalandı. İfadesinde, "Sürekli başkalarıyla mesajlaşıp, konuşuyordu. Benimle görüşmek istemiyordu. Beni aldattığını düşündüm. Semra bu durumu reddetse de tartışıp, kavga ettik. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Ataş, tutuklandı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Semra Yılmaz Kabasakal Mezarlığı'nda, Ali Can Demir ile Sinan İlbey ise Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. PVC dükkanında çalışan Ali Can Demir'in babası Savaş Demir, yaşananlara ilişkin konuştu. Ukrayna'da inşaat işçiliği yaparken oğlunun ölüm haberini alınca Adana'ya döndüğünü belirten Savaş Demir, "Haberi aldığımdan beri kendimde değilim. Oğlum ile Sinan, birlikte gezmek için Rüzgarlı Tepe'ye gitmişler. Olay sırasında görgü tanıklarının anlattıklarına göre, diğerleri de kendi aralarında tartışıyorlarmış. Kadın, bizim çocukların yanına koşmuş sığınmak için. Bizim çocuklar durumu görünce yardımcı olmak adına kadına, 'Abla yapabileceğimiz bir şey var mı' diye sormuşlar. Sonra tekrar arabaya binmişler ve yarım saat sonra kadın araçtan inip, bağırmış. Sonrasında da bu vahim olay gerçekleşmiş" dedi.

'BU ACININ ADI KONUŞMAMIŞ'

Ailesinin ve akrabalarının keder içinde olduğunu belirten Savaş Demir, "Olayla uzaktan yakından alakaları yok. Gezmek için gitmişler. Araçlarından su ve çekirdek çıktı sadece. Acımız çok büyük. Daha önce çok cenazeye gittim ama evlat acısı gibi bir şey yokmuş. Tarifsiz bir şey, bu acının adı konulmamış. Oğlum sabah işinde, akşam evinde olan bir insandı. Yıllardır gezdiği arkadaşlarını bilirim. Bugüne kadar bana sesini bile yükseltmemiştir. Mahallede başı önünde gezer, sesi çıkmaz. Büyüklerine saygılıydı. Bu zamana kadar beni hiç üzmedi" diye konuştu.

'CEZANIN CEZASINI VERSİNLER'

Şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirten Demir, "Araçtan hareket bile edememişler, iki çocuğumuzu da öldürmüş. 3 ocağa ateş düşürdü, birçok insanın canını yaktı. Kadını da tanımayız ama o da katledildi. Adaletimize güveniyoruz. En ağır ceza neyse, cezanın cezasını versinler ona. Üç insanı hayattan koparmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı