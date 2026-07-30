Kızılelma, dahili mühimmat yuvasından ilk atış testinde başarılı oldu

TÜRKİYE'NİN ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. KIZILELMA, dahili yuvasında taşıdığı TEBER-82 ve TOLUN mühimmatları ile hedefleri tam isabetle vurdu.

İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında Kızılelma, ilk kez dahili mühimmat yuvasında taşıdığı mühimmatlarla atış gerçekleştirdi. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, ilk olarak 25 Temmuz Cumartesi günü dahili silah istasyonunda taşıdığı Roketsan üretimi TEBER-82 ile ardından 28 Temmuz Salı günü ise Aselsan üretimi TOLUN mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Yapılan testler kapsamında Çorlu'dan havalanarak hedef bölgesine ilerleyen insansız savaş uçağı, mühimmatları dahili yuvasından ateşleyerek belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, düşük radar görünürlüğünü koruyarak stratejik görevlerde hassas taarruz gerçekleştirme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Dahili mühimmat yuvası sayesinde insansız savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü kabiliyetini koruyarak milli mühimmatlarla düşman unsurların derinliklerine sızarak taarruz gerçekleştirebilecek. Mühimmatların gövde içerisinde taşınması sayesinde radar izi azalırken, yüksek sürat ve aerodinamik verimliliğini de koruyan Kızılelma, hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde daha etkin stratejik görevler icra edebilecek.

MİLLİ MÜHİMMATLARIN ENTEGRASYONU HIZ KAZANDI

İnsansız savaş uçağı, daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran Kızılelma'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı.

KIZILELMA'DAN İLK OTONOM YAKIN KOL UÇUŞU

27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen testte Kızılelma'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etmişti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı