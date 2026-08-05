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ABD Ordusunun Füze Stokları Kritik Seviyede: THAAD'ın %80'i Tükendi

ABD Ordusunun Füze Stokları Kritik Seviyede: THAAD'ın %80'i Tükendi
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WASHINGTON, 5 Ağustos (Xinhua) -- ABD ordusunun, İran ile savaş sırasında kilit önemde bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiği ve askeri komutanların, Pentagon'un mühimmat stoklarının "tehlikeli derecede düşük" seviyeye indiği uyarısında...

WASHINGTON, 5 Ağustos (Xinhua) -- ABD ordusunun, İran ile savaş sırasında kilit önemde bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiği ve askeri komutanların, Pentagon'un mühimmat stoklarının "tehlikeli derecede düşük" seviyeye indiği uyarısında bulunduğu bildirildi.

CNN'e konuşan ve ordu envanterine ilişkin son rapor hakkında bilgi sahibi olan iki kaynağa göre ABD ordusu, savaşın başlangıcından bu yana Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze envanterinin savaş öncesine kıyasla yaklaşık beşte dördünü ve Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yarısını tüketti.

Salı günkü haberde, mühimmat stoklarındaki azalmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu İran'a yönelik yeni saldırıları iptal etme kararı öncesinde gündeme geldiği kaydedildi.

ABD ordusunun çatışmalar sırasında yüksek isabet oranına sahip, uzun menzilli, karadan havaya füzelerinin "neredeyse tamamını" kullandığı da bildirildi.

Pentagon ise aynı gün yurtdışı operasyonlarında yaşanan askeri kayıplara ilişkin verileri güncelledi. Verilere göre, İran ile çatışmaların yeniden alevlendiği 7 Temmuz'dan bu yana 4 ABD askeri hayatını kaybederken, 270 asker de yaralandı.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu" adlı ortak operasyon sırasında ise 14 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 417 askerinse yaralandığı açıklanmıştı.

Son güncellemeyle, yaralanan ABD askeri sayısı 687'ye ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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