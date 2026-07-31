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İran ordusu: Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nü hedef aldık

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İran ordusu, Kuveyt'teki el-Cabir Hava Üssü’nde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depolarının kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

İran ordusu, Kuveyt'teki el-Cabir Hava Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depolarının kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran ordusunun Kuveyt'teki ABD üssüne yönelik saldırıya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, saldırının dün sabah Keşm Adası'ndaki sivil evin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığı belirtildi.

Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'ne yapıldığı belirtilen saldırıda, ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depolarının kamikaze İHA'lar ile hedef alındığı kaydedildi.

Ahmed el-Cabir üssünün ABD hava ve gözetleme operasyonlarında önemli bir rol oynadığı ve ABD ordusu için hayati bir hava desteği merkezi olarak kabul edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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