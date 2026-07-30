Bayraktar KIZILELMA dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KIZILELMA'nın geliştirme ve yeni kabiliyetlerin entegrasyon çalışmaları, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, 25 Temmuz'da dahili silah istasyonunda taşıdığı ROKETSAN üretimi TEBER-82 mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. KIZILELMA, 28 Temmuz'da ise ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatını dahili yuvasından ateşledi.

Çorlu'dan havalanarak hedef bölgesine ilerleyen KIZILELMA, her iki testte de belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Testlerle birlikte KIZILELMA'nın düşük radar görünürlüğünü koruyarak hassas taarruz gerçekleştirme kabiliyeti geliştirilmiş oldu.

Dahili mühimmat yuvası radar izini azaltıyor

KIZILELMA, mühimmatların gövde içinde taşınmasını sağlayan dahili mühimmat yuvası sayesinde, düşük radar görünürlüğünü koruyabiliyor. Bu yapı, uçağın radar izini azaltırken, yüksek süratini ve aerodinamik verimliliğini korumasına da katkı sağlıyor.

Daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK, LGK-82 ve JET-230 süpersonik füzesinin kullanıldığı atış testlerini de tamamlayan KIZILELMA ile hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde milli mühimmatlarla stratejik görevler icra edebilmesi hedefleniyor.

Otonom kol uçuşu gerçekleştirmişti

KIZILELMA'nın PT3 ve PT5 prototipleri, 27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen testte, Baykar tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmalarıyla eş güdümlü hareket ederek, otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirmişti.

Sinop açıklarında 29 Kasım 2025'te yapılan testte ise KIZILELMA, ASELSAN üretimi MURAD AESA Radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurmuştu.

Baykar'ın ihracat anlaşmaları

Açıklamaya göre, Baykar 2025'te 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, şirket son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını, ihracattan elde etti.

Baykar, Bayraktar TB2 için 36, AKINCI için 16 ülkeyle olmak üzere, toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Türkiye'deki tüm sektörlerde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Kaynak: AA