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Mardin'de iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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