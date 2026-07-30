ABD İran SON DAKİKA! ABD İran savaşı son durum nedir?

Orta Doğu'da gerilim yeni bir aşamaya taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak Ürdün'de bulunan El-Azrak Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarın vurulduğu ve bazı uçakların imha edildiği öne sürüldü. Peki, ABD İran savaşı son durum nedir? Detaylar...

ABD İRAN SON DAKİKA!

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırının ardından misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin düzenlediği saldırıda sığınak delici bombalar kullanıldığı, iki evin hedef alındığı ve aynı aileden anne, baba ile bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bunun üzerine İran'ın, Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı El-Azrak Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediği duyuruldu.

ABD ÜSSÜ BALİSTİK FÜZE İLE VURULDU, F-35'LER İMHA EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda iki evin sığınak delici bombalarla hedef alındığını, saldırıda anne, baba ve bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıya karşılık olarak Ürdün'de bulunan El-Azrak Hava Üssü'ndeki ABD güçlerine ait F-35 savaş uçaklarının yer aldığı hangarın birkaç balistik füze ile vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırı sonucunda 3 F-35 savaş uçağının tamamen imha edildiği, diğer 3 uçağın ise ağır hasar aldığı öne sürüldü.

ABD ASKERLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Devrim Muhafızları, düzenlenen saldırıda bazı ABD askeri personelinin de hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Yapılan açıklamada, "Bölgemiz, gece saatlerinde uykuda olan masum aileleri acımasızca katleden, çocuk katili bir ordunun yeri değildir. Mücadelemiz Amerikan işgalci de İslam topraklarından kovulana kadar devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ABD PEŞ PEŞE SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

ABD ordusunun gece saatlerinde İran'ın farklı bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, operasyonlarda Hürmüz Boğazı çevresi başta olmak üzere çeşitli noktaların hedef alındığı ve en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran basını, ABD'nin yeni bir saldırı dalgası başlatmasının ardından hedef alınan bölgelere ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre saldırılar, ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'na komşu bölgeler ile İran'ın farklı noktalarına yönelik gerçekleştirildi.

Buşehr Valiliği'nin açıklamasında, nükleer enerji santralinin bulunduğu Buşehr kenti ile Cem ve Deşti ilçelerinin ABD saldırılarında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde ABD saldırıları sırasında iki ayrı patlama sesi duyuldu.

Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa ve Kiş adaları ile Hürmüz Boğazı'na hakim konumdaki Keşm Adası da gece boyunca saldırıların hedefleri arasında yer aldı.

Sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlenen saldırıda bir evin vurulduğu, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi ise saldırılar nedeniyle Keşm Adası'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini açıkladı.

Basra Körfezi'nin kuzeyinde, Irak'ın Basra kentine komşu Huzistan eyaletindeki Abadan kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Ancak saldırının ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD saldırılarının hedef aldığı bölgeler arasında İran'ın orta kesimlerinde bulunan Fars eyaleti de yer aldı.

Fars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kazerun ve Feraşbend kentlerinin hedef alındığı belirtilirken, saldırıların herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı ve bölgede durumun normale döndüğü ifade edildi.