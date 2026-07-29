Ariana Grande’ye siber korsan darbesi: Gizli verilerini satışa çıkardılar!

Dünyaca ünlü ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande, birlikte yakın çalıştığı yapımcı ve fotoğrafçıların kişisel dijital hesaplarını siber saldırıyla ele geçiren iki hacker hakkında yasal işlem başlattı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre; ünlü sanatçı, henüz kimlikleri tespit edilemeyen şüphelileri siber casuslukla suçladı. Şüphelilerin, Grande’ye ait yayınlanmamış çok sayıda şarkı, ses kaydı, video ve fotoğrafı hukuka aykırı şekilde ele geçirerek internete sızdırdığı ve ticari olarak istismar ettiği belirtildi.

YÜKSEK MEBLAĞLAR KARŞILIĞINDA SATTILAR

Dava dosyasında, kamuoyuyla paylaşılması planlanmayan bu özel verilerin, internet ortamında yüksek meblağlar karşılığında satıldığı ifade edildi. Sanatçının avukatları, yaşanan siber saldırıyı Grande’nin özel hayatının gizliliğine yönelik "kötü niyetli ve ağır bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Dilekçede yer alan bilgilere göre siber korsanlar, yalnızca 2023 yılı içinde ünlü şarkıcıya ait yayınlanmamış 45 şarkıyı çalarak internete sızdırdı. Grande’nin müzik kariyerine başladığı 2011 yılından bu yana benzer şekilde yüzlerce sızıntının mağduru olduğu, en son siber saldırının ise 2024 yılında gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Kimlik tespiti amacıyla açılan davanın, gelecekteki siber saldırılar için bir emsal ve caydırıcı unsur olması hedefleniyor. Sanatçının yakın çevresinden yapılan açıklamada, bu davanın sadece Grande'yi değil, yaratıcı emekleri çalınan ve mahremiyeti ihlal edilen tüm sanatçıları korumayı amaçladığı vurgulandı.

Yapılan ortak açıklamada, "Sanatçılar, ürettikleri eserlerin dünya ile ne zaman ve nasıl paylaşılacağını kontrol etme hakkına sahiptir. Yaratıcı çalışmaların yasa dışı yollarla çalınması ve dağıtılması bu hakkı zedelemektedir ve buna asla müsamaha gösterilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com