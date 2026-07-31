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ABD'nin California eyaletinde F-35B hayalet savaş uçağı düştü

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- Fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrılan pilotun kurtulduğu açıklandı

ABD'nin California eyaletinde F-35B hayalet savaş uçağı, bir hava üssü yakınlarında düştü.

ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın eyaletin San Diego bölgesindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Olay esnasında pilotun, fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kurtulduğu ifade edilen açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri 11. Hava Grubu'na bağlı uçağın düşmesi "A sınıfı bir kaza" olarak nitelendirildi.

Yere çarptıktan sonra alev alan uçak için bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

F-35B, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli savaş uçağının çeşitli versiyonlarından biri olarak biliniyor.

"B" versiyonu, kısa kalkışlar için tasarlanmış, dikey iniş yapabilen bir motora sahip olmasıyla tanınıyor.

Kaynak: AA
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