Haberler

Kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu; o anlar kamerada

Kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu; o anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu; o anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ERZURUM'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

ERZURUM'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza 1 Ağustos akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerinden Erzurum Şehir Hastanesi yönüne giden sürücü döneceği sapağı kaçırdığını fark edip hafif ticari aracını yolun sağına park etti. Diğer araçların geçişini tamamladığını düşünen sürücü, Telsizler Mahallesi yönüne manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden taksi ise önce önündeki otomobile ardından da dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza, bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da isyan! Tribünler maç sonu fena patladı

Galatasaray'da isyan! Son düdük çalınca olanlar oldu
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi

Premier Lig ekibinden çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Kabusu yaşadılar

Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Kabusu yaşadılar
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor