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Ergene'de Zincirleme Kaza: 29 Yaralı

Ergene'de Zincirleme Kaza: 29 Yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir yolcu otobüsünün, önünde seyreden iki işçi servis minibüsü ve bir otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 29 kişi hafif yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 29 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Vakıflar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.T.'nin kullandığı yolcu otobüsü, önünde seyreden 2 işçi servis minibüsü ile otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlardaki 29 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, çevre hastanelerde kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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