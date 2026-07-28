Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali’nde görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Dünya liderlerinin katıldığı törende ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı duygusal konuşmanın yanı sıra, tören esnasında Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Hazine Bakanı Scott Bessent arasında yaşanan ilginç ve neşeli anlar damga vurdu.

CENAZE KOLTUĞUNDA ŞEKER İKRAMI VE GÜLÜŞMELER

Törenin en ciddiyetli ve dini ilahilerin okunduğu anlarında ön sırada yan yana oturan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in arasındaki diyalog kameralara yansıdı.

Görüntülerde; Trump’ın cebinden çıkardığı küçük bir şekeri/şekerciği paketinden çıkarıp ağzına attığı, ardından yanındaki Yardımcısı JD Vance’e dönerek bir tane de ona ikram ettiği görüldü. İkili arasındaki bu samimi anlara Hazine Bakanı Scott Bessent de dahil oldu. Ciddi bir tören ortamında birbirlerine şeker verip espri yapan üçlünün kıkırdayarak gülümsemeleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

TRUMP’TAN GRAHAM’A VEDA: "HOŞUNA GİTMEYEN BİR SAVAŞ GÖRMEMİŞTİ"

Yaşanan bu renkli anların yanı sıra Başkan Trump, törende Lindsey Graham’ın anısına kürsüye çıkarak övgü dolu bir konuşma yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de dinleyiciler arasında yer aldığı törende Trump, Graham ile son 10 yıldır çok yakın arkadaş olduklarını vurguladı.

Graham’ın dış politikadaki sert tutumuna takılan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Son derece şahin bir tutuma sahipti. Size şunu söyleyeyim; hoşuna gitmeyen bir savaş görmemişti ama bunu her zaman ülkemizin iyiliği için istiyordu. 30 yılı aşkın bir süredir bu başkentte Lindsey Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, onun söz hakkı olmadan tek bir tasarı bile kanunlaşmadı."

GÜNEY CAROLINA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

11 Temmuz gecesi "ani ve kısa süreli bir rahatsızlık" sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Lindsey Graham, Washington'daki resmi törenin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürülecek. Graham, 29 Temmuz Çarşamba günü ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedilecek.