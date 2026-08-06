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Japonya F-2 savaş uçaklarını Hindistan'a gönderecek

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Japonya, F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'da ortak tatbikat için konuşlandıracak. Bu hamle, Asya'da Çin'e karşı denge unsuru olarak görülüyor. Savunma Bakanı Koizumi, ağustos ortasında Hindistan'ı ziyaret edecek.

Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi.

???????Asahi gazetesinin Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo hükümeti ilk kez F-2 savaş uçaklarını Hindistan'a konuşlandıracak.

F-2 savaş uçakları iki ülke ordusunun katılacağı ortak bir tatbikat için sevk edilecek.

Haberde, söz konusu konuşlandırma, Asya bölgesinde "Çin'e karşı bir denge unsuru" olarak nitelendirildi.

Savunma Bakanı bu ay gidiyor

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, ağustos ayı ortasında Hindistan'a ziyaret düzenlemeyi planlıyor.

Ziyarette Japonya-Hindistan arası ikili savunma işbirliğinin güçlendirilmesi konusunun ele alınması bekleniyor.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Hint ordusu, iki ülke savaş uçaklarının yer aldığı ilk ortak tatbikatlarını 2023 yılında Japonya'da gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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