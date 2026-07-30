ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik askeri operasyonların başlatıldığını resmen duyurdu. CENTCOM, saldırıların, İran'ın Ortadoğu'da konuşlu Amerikan kuvvetlerine yönelik girişimlerine karşı "güçlü bir yanıt" niteliği taşıdığını açıkladı. Açıklamanın ardından İran'ın farklı bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

CENTCOM: GÜÇLÜ BİR YANIT VERİLİYOR

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın bölgedeki ABD askeri varlığını hedef alan girişimlerine karşı operasyon başlatıldığı belirtilerek, " İran'ın Ortadoğu'da konuşlu Amerikan kuvvetlerine saldırı girişimlerine karşı sert bir yanıt verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Komutanlık, ABD güçlerinin Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a yönelik hava saldırılarına başladığını duyurdu. X platformundan yapılan açıklamada, "ABD güçleri bugün Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20.00'de İran'a karşı hava saldırılarına başladı. Bu saldırılar, dün İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik girişimlerine güçlü bir yanıt niteliğindedir" denildi.

OPERASYONUN AYRINTILARI PAYLAŞILMADI

Operasyonların kapsamına ilişkin ayrıntı verilmezken, CENTCOM yetkilileri saldırıların İran'ın bölgedeki saldırgan faaliyetlerini engellemeyi ve ABD askerlerine yönelik tehdidi ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.

ABD'li yetkililer ise operasyonların savunma amaçlı olduğunu, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik her türlü tehdide karşı caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini ifade etti. İran'ın olası misillemesine karşı da hazırlıklı olunduğu kaydedildi.

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

CENTCOM'un açıklaması ve saldırıların başlamasının ardından İran basını ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyurulduğunu aktardı.

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan eyaletindeki bir güvenlik yetkilisi, füze saldırılarının Ahvaz, Abadan, Şadgan ve Arvandkenar kentleri yakınındaki bölgeleri hedef aldığını söyledi.

Huzistan Vali Yardımcısı (Güvenlik ve Hukuk Uygulama İşlerinden Sorumlu) Valiollah Hayati, yetkililerin olayın kapsamını değerlendirdiğini ve olası hasara ilişkin ayrıntıların resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını açıkladı.

ABADAN'IN DA HEDEF ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, Huzistan'daki bir güvenlik yetkilisi, Abadan'daki bazı noktaların ABD saldırılarının hedefi olduğunu söyledi.

Yetkili, saldırıların gerçekleştiği bölgeler ile olası can kaybı veya hasara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

QESHM ADASI'NDA ÜÇ PATLAMA SESİ

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı ise ABD'nin operasyon açıklamasının ardından Çarşamba gecesi Qeshm Adası'nda üç patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberin ardından İran'da Qeshm Adası'nın yanı sıra Bandar Abbas, Bushehr ve Sirik kentlerinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

Patlamaların nedeni ile hedef alınan noktaların neler olduğu ise henüz netlik kazanmadı.