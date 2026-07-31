İran’dan Keşm Adası’nda sivil kayıplara yol açan ABD saldırısına tepki: "Bedelini ödeyecekler"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'nı hedef alan ve sivil ölümlerine yol açan saldırısına sert tepki göstererek, "ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları, masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybetmesine Tahran yönetiminden sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her gün yeni bir suça karıştığını belirterek, "Keşm Adası'nda sivillerin evlerine yönelik düzenlenen terör saldırısı, Minab ve Lamerd'deki suçların devamı niteliğindedir" ifadelerini kullandı. ABD'ye savaşta büyük darbe indirdiklerini vurgulayan Galibaf, "Amerikalılar, savaş meydanında yedikleri tokatları masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.

Keşm Adası'nı hedef alan ABD saldırısında 3 sivil ölmüştü

ABD, dün Ürdün'deki üssünün hedef alınmasının ardından İran'ın Keşm Adası'nı vurmuş, İran basını bir konuta yönelik saldırıda aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Saldırıda 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun da yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı