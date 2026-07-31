Haberler

İran’dan Keşm Adası’nda sivil kayıplara yol açan ABD saldırısına tepki: "Bedelini ödeyecekler"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’ın Keşm Adası’nı hedef alan ve sivil ölümlerine yol açan saldırısına sert tepki göstererek, "ABD’liler savaş meydanında yedikleri tokatları, masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'nı hedef alan ve sivil ölümlerine yol açan saldırısına sert tepki göstererek, "ABD'liler savaş meydanında yedikleri tokatları, masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybetmesine Tahran yönetiminden sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her gün yeni bir suça karıştığını belirterek, "Keşm Adası'nda sivillerin evlerine yönelik düzenlenen terör saldırısı, Minab ve Lamerd'deki suçların devamı niteliğindedir" ifadelerini kullandı. ABD'ye savaşta büyük darbe indirdiklerini vurgulayan Galibaf, "Amerikalılar, savaş meydanında yedikleri tokatları masumların kanını dökerek telafi etmeye alışmışlardır. Bedelini ödeyecekler" uyarısında bulundu.

Keşm Adası'nı hedef alan ABD saldırısında 3 sivil ölmüştü

ABD, dün Ürdün'deki üssünün hedef alınmasının ardından İran'ın Keşm Adası'nı vurmuş, İran basını bir konuta yönelik saldırıda aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Saldırıda 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğun da yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada

Önce yasak aşkına sonra kendine sıktı! İkisi de artık mezarda

Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra 'kızım 17 yaşında' diyerek şantaj yaptı

Müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek...
Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklamalar art arda geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi

Restoranlarda yeni tuzak! Adisyona bakınca gözlerine inanamadılar
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı

Belediye başkanı tapu müdürüyle tartıştı, iş makineleri harekete geçti
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gözaltına alındı! Suçlamalar ağır