Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar Caddesi'nde Sarılar Mahallesi istikametinden Manavgat şehir merkezi yönüne seyir halindeki B.B.Ö. idaresindeki 68 AEP 536 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Refüjde bulunan ağacı yerinden söken otomobil, karşı şeride geçerek şehir merkezi istikametinden gelen Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç parçaları çevreye savrulurken, olay yeri adeta savaş alanına döndü. Kazada sürücüler B.B.Ö. ve Y.Ü. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan E.Ü. ve F.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı