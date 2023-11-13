Rüya Haberleri - Rüya Haber - Haberler

Rüya Haberleri
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 55 Liradan Satıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'da 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu: (1)
Almanya'nın giyim ihracatının üçte ikisinden fazlası yeniden ihracattan oluşuyor
Eski Basketbolcu Mete Felek: Sinop'un dört mevsim yüzmeye elverişli olduğunu söyledi
Zonguldak'ta Yanmış Ceset Bulunan Afgan Uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Ticaret Bakanı Bolat: "İndirim kampanyasına şimdiye kadar 500 büyük işletme katıldı"
Yeşilyurt Belediyesi Şahnahan Mahallesinde Yol Açma ve Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi
Bakan Tunç: İki yüksek mahkememiz arasındaki görüş farkını ortadan giderebilecek olan TBMM'dir
Bayrampaşa'da kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü, yardımına koşan vatandaşlardan sigara istedi
Irak'ta Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Yerel Seçimleri Boykot Etmesini İstedi
HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu, Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen kişiler sahneye çıktı
İsrail, Gazze'deki sivilleri elektriksiz ve susuz bırakarak bombalarken, kendi halkını en üst teknolojili mobil uygulamayla korumaya çalışıyor
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret açıklaması Açıklaması
Hindistan'da Tünel Çöktü, Mahsur Kalan İşçiler İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Dünya futbolu bu görüntüyü konuşuyor! Gözü dönen menajer ve çalışanlar VAR odasının kapısına dayandı
BAKAN BOLAT: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPAN FİRMALARA 710 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ