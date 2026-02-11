Haberler

Celil Nalçakan diziden ayrılıyor mu, Rüya Gibi Kuaför Tarık diziden ayrıldı mı?

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan diziden ayrılıyor mu? sorusu, son bölümün ardından izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası Nalçakan'ın projedeki geleceği merak edilirken, yapım ekibi ve oyuncudan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Ekranların sevilen oyuncularından Celil Nalçakan diziden ayrılıyor mu? sorusu, dizinin son gelişmeleriyle birlikte gündeme geldi. Karakterin hikâyesinde yaşanan değişimler ayrılık iddialarını güçlendirirken, kulis bilgileri ve resmi kaynaklardan gelen açıklamalar haberin detaylarını şekillendiriyor.

CELİL NALÇAKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ekranların sevilen oyuncularından Celil Nalçakan'ın, başrolünde yer aldığı Rüya Gibi dizisinden ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide Tarık karakterine hayat veren Nalçakan'ın, hikâyenin gidişatı ve final söylentileri nedeniyle projeye veda ettiği öne sürülüyor.

Tarık karakteri, Aydan'ın (Seda Bakan) eski eşi olmasının yanı sıra Sezen (Yeliz Korkmaz) ve Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) babası olarak dizinin kilit rollerinden biri olarak dikkat çekiyordu.

AYRILIK İDDİASININ PERDE ARKASI

Kulislerde konuşulanlara göre, dizinin beklenen reyting başarısını yakalayamaması ve erken final ihtimali, Celil Nalçakan'ın ayrılık kararında etkili oldu. Yapım ekibinden ya da oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmezken, iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.

"RÜYA GİBİ" FİNAL Mİ YAPACAK?

Toplam 13 bölüm yayın garantisi bulunan Rüya Gibi dizisinin geleceği, 8 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümün reyting performansına bağlı olarak şekillenecek. Alınan sonuçların kanal ve yapımcı cephesinde kritik bir değerlendirmeye neden olduğu konuşuluyor.

Dizinin final kararı alıp almayacağı ve Celil Nalçakan'ın ayrılığının kesinleşip kesinleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Osman DEMİR
