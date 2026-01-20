Haberler

Bu akşam Rüya Gibi final mi yaptı, Rüya Gibi neden yok, günü mü değişti?

Show TV'nin sevilen yapımı Rüya Gibi, 20 Ocak Salı akşamı yayınlanan kanal akışında yer almayınca sadık izleyici kitlesi merak dolu bir bekleyişe geçti. Ekran başında dizinin yeni bölümünü göremeyen takipçiler, arama motorlarında "Rüya Gibi neden yayınlanmadı, bitti mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hem yapım kanadından hem de yayıncı kuruluştan gelen resmi bilgilendirme, projenin geleceğine dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş gibi başarılı isimlerin paylaştığı projenin, haftalık yayın programından çıkarılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin reyting savaşlarına yenik düşüp final kararı mı aldığı, yoksa sadece bir haftalık zorunlu bir mola mı verdiği konusu gündemi meşgul ederken, Show TV yönetimi takvimdeki bu değişikliğin perde arkasını paylaştı. İşte Rüya Gibi dizisinin akıbetine dair netleşen tüm detaylar ve yeni bölüm tarihi...

BU AKŞAM RÜYA GİBİ NEDEN YOK?

20 Ocak Salı akşamı Show TV yayın akışına bakan izleyiciler, "Rüya Gibi" dizisi yerine Türk sinemasının klasiklerinden "Şendul Şaban" ve "Gerzek Şaban" filmleriyle karşılaştı. Dizinin neden yayınlanmadığına dair yapılan resmi bilgilendirmede, yapımın yayın gününde radikal bir değişikliğe gidildiği açıklandı. Salı akşamları yaşanan yoğun reyting rekabeti nedeniyle kanal yönetimi, dizinin potansiyelini daha iyi yansıtabilmesi adına stratejik bir hamle yaparak Rüya Gibi'nin yayın gününü Pazar'a kaydırdı.

RÜYA GİBİ FİNAL Mİ YAPTI?

Dizinin aniden yayın akışından çıkarılması, izleyiciler arasında "erken final" korkusu yaratsa da kanaldan gelen bilgiler yüreklere su serpti. Rüya Gibi final yapmadı. Ancak reytinglerdeki düşüş grafiği nedeniyle diziye "yeni bir şans" tanındığı ve bu şansın hafta sonu yarışında değerlendirileceği belirtildi. Yapım ekibi, final iddialarının gerçeği yansıtmadığını, dizinin hikayesinin planlanan takvimde devam edeceğini duyurdu.

RÜYA GİBİ YENİ YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Show TV'nin resmi duyurusuna göre, Rüya Gibi dizisi artık Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen 8. bölümü, 25 Ocak Pazar akşamı saat 20:00'de kendi gününde ve saatinde ekrana gelecek. Pazar akşamları "Teşkilat" ve "Sahtekarlar" gibi güçlü yapımlarla yarışacak olan Rüya Gibi'nin bu hamlesi, dizinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
