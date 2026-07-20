Suruç Katliamının 11. Yılında Bodrum'dan "Hiçbir Düş Yarım Kalmayacak" Mesajı

Fatih Bozoğlu

MUĞLA- Bodrum Emek ve Demokrasi Güçleri, Suruç Katliamı'nın 11. yılı dolayısıyla bir basın açıklaması yayımlayarak yaşamını yitiren 33 genci andı. Açıklamada, Suruç'un yalnızca bir katliam değil, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde derin izler bırakan önemli bir kırılma noktası olduğu vurgulandı.

Bodrum Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2015'te Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gencin, IŞİD kuşatmasına karşı direnen Kobane halkıyla dayanışmak ve savaşın yıktığı kentin yeniden inşasına katkı sunmak amacıyla Suruç'ta bir araya geldiği, ancak Amara Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen saldırıda 33 gencin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Bodrum Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının yalnızca gençleri değil, halkların kardeşliğini, dayanışmayı ve barış iradesini hedef aldığı ifade edildi. Suruç Katliamı'nın ardından Türkiye'nin yeniden çatışmaların, ağır hak ihlallerinin ve demokratik alanın daraldığı bir sürece girdiği değerlendirmesine yer verildi.

"İHMAL VE SORUMLULUĞU BULUNANLAR ORTAYA ÇIKARILSIN"

Aradan geçen 11 yıla rağmen katliamın tüm yönleriyle aydınlatılmadığı belirtilen açıklamada, yalnızca saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, ihmali ve sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların ortaya çıkarılması gerektiği vurgulandı. Gerçek adaletin ancak cezasızlık politikalarına son verilmesiyle mümkün olacağı kaydedildi.

Bodrum Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye'de yeniden barışın konuşulduğu bir dönemde Suruç ve 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile yüzleşilmeden kalıcı bir toplumsal barışın kurulamaz..." denildi. Barışın unutmak ya da hakikatin üzerini örtmek değil; yüzleşmek, adaleti sağlamak ve cezasızlık düzenine son vermek anlamına geldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA