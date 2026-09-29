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Bilecikli Zeynep Acar, 495 sporcunun katıldığı Dupnitsa Open'da altın madalya kazandı.

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Bilecikli Zeynep Acar, 495 sporcunun katıldığı Dupnitsa Open'da altın madalya kazandı.
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ETU'nun Bulgaristan Dupnitsa'da düzenlediği Dupnitsa Open'a 22 ülkeden 495 sporcu katıldı. Bilecik'i temsil eden tekvandocu Zeynep Acar rakiplerini yenerek altın madalya kazanırken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcuyu ve antrenör Mesur Düş'ü tebrik etti.

Bilecikli tekvando sporcusu Zeynep Acar, Dupnıtsa Open'da şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnitsa Open International Taekwondo Championship turnuvasına 22 ülkeden 495 sporcu katıldı. Bilecik'i temsil eden Zeynep Acar, başarılı performansıyla tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Mesur Düş'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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