Bilecikli Zeynep Acar, 495 sporcunun katıldığı Dupnitsa Open'da altın madalya kazandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecikli tekvando sporcusu Zeynep Acar, Dupnıtsa Open'da şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnitsa Open International Taekwondo Championship turnuvasına 22 ülkeden 495 sporcu katıldı. Bilecik'i temsil eden Zeynep Acar, başarılı performansıyla tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Mesur Düş'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı