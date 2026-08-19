Furkan Vakfı Liderine Operasyon: Rüya ve Eleştiri Paylaşımları Tepki Çekti

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar pes dedirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un bazı konuşmaları sosyal medyada eleştirildi.

Hz. İsa'yı rüyasında görmüş

Semra Kuytul'un eşi Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü anlatması ise pes dedirtti. Sosyal medyadaki görüntülerde Semra Kuytul, eşinin gördüğünü iddia ettiği rüyayı şu ifadelerle anlattı:

"Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor 'onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."

"Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli"

Paylaşılan bazı görüntülerde ise Alparslan Kuytul, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine yapılan operasyonunu da eleştirmişti. Kuytul paylaşımında, "Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar başımıza bir sürü olay geldi. Bir gün bize yapılan zulüme rağmen açıklamalarını duymadık. Ben yine de onlara yapılan bu operasyonu şüpheyle karşıladığımı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sosyal medyada Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un konuşmalarına vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı