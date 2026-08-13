Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen kaç yaşında, nereli?

Gökhan Türkmen'in yaşı, memleketi ve müzik kariyeri, sanatçının sevenleri tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. 1 Eylül 1983 doğumlu olan Gökhan Türkmen, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında. İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının aslen Rize kökenli olduğu biliniyor. Müzik hayatına genç yaşlarda başlayan Türkmen'in kariyerinde dikkat çeken dönüm noktaları ise merak konusu. Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

Gökhan Türkmen, Türk pop müziğinin tanınan şarkıcı, söz yazarı ve yapımcılarından biridir. 1 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türkmen, 1997 yılında gitar çalmaya başladı. 2000 yılından itibaren çeşitli mekân ve organizasyonlarda sahne alan sanatçı, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümü'nden mezun oldu.

GÖKHAN TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Türkmen, 1 Eylül 1983 doğumludur. 13 Ağustos 2026 itibarıyla 42 yaşındadır. 1 Eylül 2026 tarihinde 43 yaşına girecektir.

GÖKHAN TÜRKMEN NERELİ?

Gökhan Türkmen İstanbul doğumludur. Biyografi kaynaklarında sanatçının aslen Rizeli olduğu bilgisi yer almaktadır.

GÖKHAN TÜRKMEN'İN KARİYERİ

Gökhan Türkmen'in müzikle ilgisi 1997 yılında gitar çalmaya başlamasıyla gelişti. 2000 yılında çeşitli mekân ve organizasyonlarda gitar çalıp şarkı söylemeye başlayan Türkmen, üniversite eğitiminin ardından şan dersleri aldı ve bir dönem radyo programları ile canlı performanslarda yer aldı.

Sanatçının geniş kitleler tarafından tanınmasında “Büyük İnsan” şarkısı önemli bir dönüm noktası oldu. 2008 yılında aynı adı taşıyan ilk stüdyo albümünü yayımlayan Türkmen, daha sonra Biraz Ayrılık (2010), En Baştan (2014), Sessiz (2016), Romantik (2020) ve 7 (2021) albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü. “Çatı Katı”, “Dön”, “Rüya”, “Bir Öykü” ve “Büyük İnsan” sanatçının öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.

Türkmen, pop müziğin yanı sıra akustik çalışmalar ve konser performanslarıyla da kariyerine devam ediyor. Apple Music'teki sanatçı profilinde de Türkmen'in modern şehir hikâyeleri, romantizm ve melankoli temalarını işleyen kendine özgü bir müzik tarzıyla tanındığı belirtiliyor.