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Altı Üstü İstanbul'da Emir'in akıbeti, 16. bölüm öncesinde yayımlanan cenaze görüntüleriyle birlikte dizinin en çok merak edilen konusu oldu. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir ile Uzay için cenaze görüntülerinin ekrana gelmesi, karakterlerin ölüp ölmediği ve hikâyeden ayrılıp ayrılmayacağı sorularını gündeme taşıdı. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir cenazesi gerçek mi, rüya mı? Detaylar...

ALTİ ÜSTÜ İSTANBUL EMİR CENAZESİ GERÇEK Mİ, RÜYA MI?

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölüm tanıtımlarında Emir ve Uzay için hazırlanan cenaze sahneleri dikkat çekti. Mahalleye gelen cenaze araçlarında iki karakterin fotoğrafları görülürken, Zehra'nın feryat ettiği sahneler de tanıtımın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

5 Ekim 2026 tarihli 16. bölüm 2. fragmanında ise “Çiftlik evine git, cesetler orada” sözünün ardından Emir ve Uzay'ın isimleri duyuluyor. ATV'nin yayımladığı fragmanda da “Yetişemedim Zehra...” sözleri yer alıyor.

Ancak tanıtım görüntülerinde yaşananların gerçek mi, rüya mı olduğu açıklanmış değil. Cenaze sahnesinin Hikmet'i yanıltmak amacıyla hazırlanmış bir oyun olup olmadığına ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Emir'in cenaze görüntülerinin hikâyedeki kesin karşılığı 16. bölümde ortaya çıkacak.

ALTİ ÜSTÜ İSTANBUL EMİR ÖLÜYOR MU?

Dizinin 15. bölümünde Emir ve Uzay'ın Hikmet'in adamları tarafından kaçırılmasının ardından yeni bölüm tanıtımlarında cenaze görüntülerinin kullanılması, iki karakterin akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Ön gösterimde Emir ve Uzay'ın fotoğraflarının bulunduğu cenaze araçlarının mahalleye geldiği görülürken, 16. bölüm 2. fragmanında da iki karakterin isimleri feryatlar arasında duyuluyor. Fragmanın bir bölümünde ise “Çiftlik evine git, cesetler orada” ifadesi yer alıyor.

Bununla birlikte Emir'in öldüğüne ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. ATV'nin resmi kadro sayfasında Rahimcan Kapkap halen Emir Cankaya karakteriyle yer alıyor.

Dolayısıyla yayımlanan cenaze görüntüleri Emir'in öldüğünü kesin olarak doğrulamıyor. Cenaze sahnelerinin dizide nasıl bir karşılığı olduğu yeni bölümde netleşecek.

ALTİ ÜSTÜ İSTANBUL EMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rahimcan Kapkap'ın Altı Üstü İstanbul'daki Emir Cankaya karakterinin diziden ayrıldığına ilişkin açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.

ATV'nin resmi oyuncu kadrosunda Rahimcan Kapkap, Emir Cankaya karakteriyle gösterilmeye devam ediyor. 16. bölüm 2. fragmanında Emir'in isminin duyulması ve cenaze sahnelerinin gösterilmesi ise karakterin hikâyedeki geleceği konusunda merakı artırıyor.

Bu nedenle mevcut görüntüler üzerinden Rahimcan Kapkap'ın diziden ayrıldığı sonucuna varılamıyor. Emir'in cenaze sahnesinin gerçek bir ölüm, rüya ya da başka bir olayın parçası olup olmadığına ilişkin kesin cevap 16. bölümde ortaya çıkacak.