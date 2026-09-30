Bilecikli taekwondocu Eda Acar, Avrupa Taekwondo Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

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Bilecikli taekwondo sporcusu Eda Acar, Avrupa Taekwondo Turnuvası'nda üçüncü oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnitsa Open E2 Turnuvası'nda Bilecik'i temsil eden Eda Acar, başarılı performansıyla üçüncülük elde etti. Acar, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Mesur Düş'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı