EŞREF'LE SAHUR VAKTİ TEZ GELDİ

Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Eşref Rüya, bu kez ekranlardan taşıp ramazan geleneğine ilham verdi. Sahur vakti görüntülenen bir ramazan davulcusunun okuduğu dizi temalı mani, kısa sürede sanal medyanın gündemine yerleşti. "Ramazan geldi hoş geldi, gönüllere nur geldi. Eşref, Rüya'yı ararken, sahur vakti tez geldi" dizeleriyle mahalleliyi sahura uyandıran davulcunun videosu izlenme rekoru kırdı.

AKIMA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede viral olan görüntüler, Eşref Rüya izleyicilerinin de desteğiyle akıma dönüştü. Kullanıcılar birbiri ardına kendi Eşref Rüya'lı manilerini yazıp paylaşmaya başladı. Sanal medya, dizi karakterlerini ve sahnelerini konu alan yaratıcı manilerle dolup taştı. Hem eğlence hem nostalji barındıran akım, dizinin popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Ramazan geldi hoş geldi

Gönüllere nur geldi

Eşref, Rüya'yı ararken

Sahur vakti tez geldi

