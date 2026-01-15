EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı full, HD nereden izlenir, yayınlandı mı?

Dizinin 29. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor! Eşref Rüya 29. bölüm fragmanını nereden, nasıl ve HD olarak izleyebileceğin merak konusu. Fragmandaki sürpriz sahneler izleyicilerin heyecanını daha da yükseltiyor! Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE:

Eşref Rüya 29. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın .

EŞREF RÜYA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Hıdır, herkese Eşref Tek'in yetimlerin babası ve Yakup Baba'nın esas varisi olduğunu açıklarken Kadir buna itiraz eder. Hıdır'ın, babası olduğunu öğrenmesine rağmen onu da tanımaz.

Nisan'a hayatındaki tek güzel şey olduğunu söyleyen Eşref, sevdası için yine ölümü göze almıştır. Nisan geçmişini hatırlamaya çalışırken savcının paylaştığı fotoğraf, bazı şeyleri hatırlamasına yardımcı olur. Nisan'ın elinde Feridun Koral'ın dosyası olduğunu gören Çiğdem ise hemen telefonuna yapışır.

Kadir, yetimlere büyük bir keyifle artık Eşref'in olmadığını, İhtiyar'ın onun fişini çektiği haberini verir!

EŞREF RÜYA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nisan'ın vurulmasıyla büyük bir krize sürüklenen Eşref, bu olayın arkasındakileri bulmak için tüm gücünü kullanır. Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir'i Eşref'ten gizlemenin yollarını ararken, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kollar.

Dinçer, Nisan'ın vurulmasının ardından intikam planını bir sonraki aşamaya taşıyarak Nisan'ı hiç olmadığı kadar tehlikeli bir durumun içine sokar. Eşref, Nisan'ı bu ölümcül oyundan kurtarmaya çalışsa da, Nisan'ın kaderi Eşref'in atacağı tek bir adıma bağlıdır.

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü her hafta çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.