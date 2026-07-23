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LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, LGS'de dereceye giren öğrenciler Rüya Çağlar ve Fikret Engin Eren'i makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Başarının aile ve öğretmenlerin ortak emeği olduğunu belirten Şimşek, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bilecik'te Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında gösterdikleri başarıyla dereceye giren öğrenciler, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından makamda kabul edilerek ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il genelinde LGS'de derece elde eden öğrenciler Rüya Çağlar ile Fikret Engin Eren'i ve ailelerini makamında ağırladı. Başarılı öğrencileri tek tek tebrik eden Şimşek, eğitim hayatlarında gösterdikleri azim ve gayretin takdire şayan olduğunu belirtti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Şimşek, elde edilen başarının yalnızca öğrencilerin değil, ailelerinin ve öğretmenlerinin de ortak emeği olduğunu ifade ederek velilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, öğrencilerle bir süre sohbet eden Şimşek, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederken, Bilecik'in eğitim alanındaki başarı grafiğinin her geçen yıl yükseldiğini kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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