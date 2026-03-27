"44. İsmail Dümbüllü Ödülü" Binnur Kaya'ya verildi

44. İsmail Dümbüllü Ödülü'nün sahibi, "İki Kişilik Oyun" adlı yapımdaki performansıyla oyuncu Binnur Kaya oldu.

Bugüne kadar Türk tiyatrosuna önemli katkılar sunan birçok sanatçıya verilen ödül, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında sanatçı Müjdat Gezen tarafından, Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Salonu'nda Kaya'ya takdim edildi.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaya, ödülün kendisine verilmesini rüya gibi tanımladığını belirterek, "Bugün Dünya Tiyatro Günü ve İsmail Dümbüllü Ödülü'nü oyuna gelip seyreden tiyatro öğrencileri bana layık görmüş. Daha güzel bir hediye olabilir mi? Benim gözümün yaşı durmuyor, teşekkürler. Gerçekten bir rüyada gibiyim." dedi.

Binnur Kaya, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim teşekkürümüz sadece işimizi iyi yapabilmek, başka nasıl teşekkür ederiz bilmiyorum. Buna vesile olduğunuz, bizi seyrettiğiniz, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Oyunu beraber oynadığım Mert Fırat adına da çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Müjdat Gezen ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) tarafından verilen ödülün MSM Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oylarıyla belirlendiğini, Kaya'nın kendi jenerasyonun en sevilen sanatçısı olduğunu söyledi.

Ödülü geçen sene Şener Şen'in aldığına işaret eden Gezen, "İlkini ellerimle Münir Özkul'a vermiştim. Ödül, İsmail Dümbüllü büstüdür. 1980'de bunu, Türkiye'nin en değerli heykeltıraşlarından biri Gürdal Duyar yapmıştı. Bizim okulun kapısında, girişinde de büyüğü vardı." diye konuştu.

Gezen, ayrıca tiyatronun insanı insana anlatan bir sanat olduğunu, insan var oldukça tiyatronun da varlığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Programda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de konuşma yaptı.

Törenin ardından oyuncu Ceyhun Fersoy'un "Pembe Pırlantalar" adlı oyunu izleyiciyle buluştu.