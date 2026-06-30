MasterChef Rüya kimdir, Rüya Tekin yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Rüya elendi mi?

Masterchef Rüya hakkında artan ilgiyle birlikte “Rüya Tekin elendi mi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. 2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken yarışmacının yaşı, mesleği ve memleketi izleyiciler tarafından sıkça sorgulanırken, yarışmadaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

MASTERCHEF RÜYA KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Rüya Tekin, 25 yaşındadır. Yarışmaya Ankara’dan katılan Rüya, genç yaşına rağmen mutfak alanındaki ilgisi ve enerjisiyle jüri karşısında öne çıkan isimler arasında yer aldı.

ANKARA’DAN GELEN GENÇ YARIŞMACI DİKKAT ÇEKTİ

Ankara’dan MasterChef sahnesine çıkan Rüya Tekin, yarışmada sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yemeklere olan ilgisi ve özgün sunumlarıyla jüri üyelerinden olumlu yorumlar alan yarışmacı, ilk etapta başarılı bir izlenim bıraktı.

RÜYA TEKİN BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Rüya, gösterdiği başarılı performansın ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Jüriden geçer not alan genç yarışmacı, yarışmadaki iddiasını sürdürürken sonraki etaplar için hazırlıklarına devam ediyor.