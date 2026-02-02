1 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 1 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Teşkilat, Sahtekarlar, Rüya Gibi, Beyaz…dün en çok hangisi izlendi?

1 Şubat Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin hangi dizilere yöneldiği merak konusu oldu. Reyting listeleri, ekran başındaki kitlenin tercihlerini gözler önüne sererken, Pazar akşamının en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 ŞUBAT 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Teşkilat – TRT 1

– TRT 1 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Hafta Sonu) – NOW

(Hafta Sonu) – NOW Sahtekârlar – NOW

Survivor – TV8

Teşkilat (Özet) – TRT 1

Kanal D Ana Haber – Kanal D

Beyaz'la Joker – Kanal D

Sahtekârlar (Özet) – NOW

Beyaz'la Joker (Özet) – Kanal D

Sıcak Gelişme – Kanal D

1 ŞUBAT 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

Teşkilat – TRT 1

Survivor – TV8

Sahtekârlar – NOW

Kanal D Ana Haber – Kanal D

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Hafta Sonu) – NOW

Teşkilat (Özet) – TRT 1

Sıcak Gelişme – Kanal D

Beyaz'la Joker – Kanal D

Beyaz'la Joker (Özet) – Kanal D

Kim Milyoner Olmak İster – ATV

1 ŞUBAT 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI