1 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 1 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Teşkilat, Sahtekarlar, Rüya Gibi, Beyaz…dün en çok hangisi izlendi?
1 Şubat Pazar akşamı ekran başındaki izleyiciler hangi yapımı tercih etti? Reyting listelerinde zirveye oturan isimler ve en çok konuşulan diziler merak konusu oldu. Televizyon izleyicileri, geçen akşamın galibini ve izlenme oranlarını merakla araştırıyor. Peki, 1 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 1 Şubat Pazar günü en çok hangi dizi izlendi? Teşkilat, Sahtekarlar, Rüya Gibi, Beyaz…dün en çok hangisi izlendi?
1 Şubat Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin hangi dizilere yöneldiği merak konusu oldu. Reyting listeleri, ekran başındaki kitlenin tercihlerini gözler önüne sererken, Pazar akşamının en çok konuşulan ve en çok izlenen yapımları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
1 ŞUBAT 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
- Teşkilat – TRT 1
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Hafta Sonu) – NOW
- Sahtekârlar – NOW
- Survivor – TV8
- Teşkilat (Özet) – TRT 1
- Kanal D Ana Haber – Kanal D
- Beyaz'la Joker – Kanal D
- Sahtekârlar (Özet) – NOW
- Beyaz'la Joker (Özet) – Kanal D
- Sıcak Gelişme – Kanal D
1 ŞUBAT 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
- Teşkilat – TRT 1
- Survivor – TV8
- Sahtekârlar – NOW
- Kanal D Ana Haber – Kanal D
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Hafta Sonu) – NOW
- Teşkilat (Özet) – TRT 1
- Sıcak Gelişme – Kanal D
- Beyaz'la Joker – Kanal D
- Beyaz'la Joker (Özet) – Kanal D
- Kim Milyoner Olmak İster – ATV
1 ŞUBAT 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- Teşkilat – TRT 1
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Hafta Sonu) – NOW
- Survivor – TV8
- Teşkilat (Özet) – TRT 1
- Sahtekârlar – NOW
- Kanal D Ana Haber – Kanal D
- Gelin – Kanal 7
- Sıcak Gelişme – Kanal D
- Show Ana Haber – Show TV
- Sahtekârlar (Özet) – NOW