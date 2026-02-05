Haberler

Eşref Rüya ile gerçek arasında
Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, son bölümde aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Nisan'ın Rüya olduğunu öğrenmesi ve Eşref'in Rüya'nın peşinden gitmesi dengeleri altüst etti. Dizi, reytinglerde zirve yaptı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, nefes kesen gelişmelerin yaşandığı bölümle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Aksiyon, gerilim ve yüzleşmelerin öne çıktığı bölümde Nisan, Rüya olduğunu öğrenirken, Eşref'in Rüya'nın izini sürmesi dengeleri değiştirdi.

'KEŞKE RÜYA BEN OLSAYDIM'

Duygu yüklü bir bölümle ekrana gelen Eşref Rüya'da Rüya olduğunu öğrenen Nisan, geçmişte yaşadığı travmalarla yüzleşince büyük bir yıkım yaşadı. Eşref'le konuşmaya karar verse de Rüya'ya ait bir fotoğrafın Eşref'in eline geçtiğini öğrenince bundan vazgeçti. 'Keşke Rüya ben olsaydım' diyen Nisan'a Eşref; 'Sen ondan daha ötesin' cevabını verdi.

BÜYÜK KAPIŞMA

İhtiyar, Kadir ve Dinçer'e son bir şans verdi ancak karşılığında Eşref dışındaki tüm yetimlerin öldürülmesini istedi. Operasyonda, Eşref'e destek olan herkesi ortadan kaldırma görevi Kadir'e verildi. İhtiyar, yetimlerin katıldığı cenaze sırasında operasyonun düğmesine bastı. Bir terslik olduğunu fark eden Eşref ve ekibi, yaptıkları hamleyle saldırıyı bertaraf etti.

EŞREF BAŞKA BİRİNİ RÜYA SANDI

Terapi seansından sonra iyice çıkmaza giren Nisan, kafasındaki soru işaretlerini silmek için Burdur'a gitti. Nisan evdeyken Eşref de çiftliğe ulaştı ancak eve girmek üzereyken İhtiyar'ın adamları tarafından durduruldu. Arabadan indirilen kızın benini gören Eşref, onun Rüya olduğunu sandı. Olanları uzaktan izleyen Nisan ise gördükleriyle birlikte Rüya'nın kendisi olmadığına inanmaya başladı.

REYTİNGLER 'EŞREF RÜYA' DEDİ

Dizi, Tüm Kişiler'de 7.11 izlenme oranı ve 17.98 izlenme payıyla adını reyting listesinin ilk sırasına yazdırdı. AB'de 6.91 izlenme oranı ve 19.78 izlenme payı elde eden Eşref Rüya, 20+ABC1'de ise 8.29 izlenme oranı ve 20.57 izlenme payıyla birinci oldu.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
