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Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı
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'Hayat Bilgisi' dizisindeki "Rüya" karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, uzun saçlarına veda ederek radikal bir imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun yeni görünümü takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Bir dönemin efsane dizisi 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Uzun saçlarına veda eden Asyalı'nın yeni tarzı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

EKRANLARDAN UZUN SÜREDİR UZAK

'Eyvah Babam', 'Eyvah Kızım Büyüdü' ve 'Hayat Bilgisi' gibi bir döneme damga vuran dizilerdeki rolleriyle tanınan Yıldız Asyalı, bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam sürüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman kendinden söz ettiren ünlü isim, bu kez oldukça cesur bir kararla gündeme geldi.

UZUN SAÇLARINA VEDA ETTİ

Yıllardır uzun ve dalgalı olarak kullandığı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Asyalı, imajında köklü bir değişikliğe gitti. Saçlarını neredeyse tamamen kısaltan ve yan kısımlarını kazıtan başarılı oyuncu, bu yeni ve iddialı görünümünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Yeni imajını siyah beyaz bir fotoğraf karesiyle paylaşan ünlü ismin bu hali de hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Radikal değişiklik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları, Yıldız Asyalı'nın paylaşımına şu yorumları yaptı:

"Bambaşka biri gibi olmuşsun."

"İlk bakışta tanıyamadım."

"Her halin ayrı bir güzel."

Kaynak: Haberler.com
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